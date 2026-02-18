Bonafede | Nordio lancia messaggi devastanti è in pericolo la base della democrazia

Il ministro Bonafede ha criticato duramente Nordio, accusandolo di aver lanciato messaggi devastanti che mettono a rischio le fondamenta della democrazia. Bonafede ha definito le sue parole troppo generalizzate e pericolose, sottolineando come possano alimentare tensioni e fraintendimenti tra le istituzioni. Nei giorni scorsi, Nordio aveva commentato alcune decisioni giudiziarie, suscitando reazioni forti da parte di diversi esponenti politici.

ROMA – “Detta da un ministro, mi sembra una frase davvero grave, con cui fa di tutta l’erba un fascio. Quando ero Guardasigilli, ci fu una grave crisi che toccò il Csm (il caso Palamara, ndr), ma io specificai sempre che si trattava di degenerazioni delle correnti, e non di tutta la magistratura”. Lo afferma, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, Alfonso Bonafede, ex ministro M5S della Giustizia, commentando le ultime dichiarazioni del guardasigilli Nordio. “Anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino facevano parte di correnti – aggiunge – come tanti altri magistrati che hanno dato la vita per questo Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bonafede: “Nordio lancia messaggi devastanti, è in pericolo la base della democrazia” Autonomia in pericolo: ANM Catanzaro denuncia rischi per la democrazia legati a tagli e riforma della sicurezzaIl presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, lancia un allarme sulla situazione dell’autonomia giudiziaria in Italia. Cassazione difende l’indipendenza delle toghe: “Caposaldo della democrazia”. Nordio replica: “Tesi blasfeme contro la riforma”La Cassazione ribadisce che l’indipendenza dei giudici è un pilastro della democrazia, anche in un momento di tensioni tra politica e magistratura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nordio lancia messaggi devastanti In pericolo la base della democrazia; Nordio lancia messaggi devastanti In pericolo la base della democrazia; Referendum | Conte ' Nordio non sguinzagli capi di gabinetto per buttare fango sull' Anm'; Minacce e insulti a un liceale dopo l’incontro coi reporter: Picierno, ha invitato putiniani a scuola. Bonafede: Nordio lancia messaggi devastanti, è in pericolo la base della democraziaROMA – Detta da un ministro, mi sembra una frase davvero grave, con cui fa di tutta l’erba un fascio. Quando ero Guardasigilli, ci fu una grave crisi che toccò il Csm (il caso Palamara, ndr), ma io ... lopinionista.it Referendum, l’ex ministro Bonafede: Nordio lancia messaggi devastanti. In pericolo la base della democraziaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Referendum, l’ex ministro Bonafede: Nordio lancia messaggi devastanti. In pericolo la base della democrazia pubblicato il 17 Febbraio 2026 a firm ... ilfattoquotidiano.it L’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene duramente contro il progetto di riforma promosso dall’attuale Guardasigilli Carlo Nordio, sostenendo che le modifiche previste metterebbero a rischio uno dei principi cardine dello Stato democratico: la facebook L'intervista ad Alfonso Bonafede, già ministro della Giustizia nei due governi di Giuseppe Conte per il M5S: “Nordio lancia messaggi devastanti. In pericolo la base della democrazia”. @lucadecarolis x.com