Il ristorante giapponese Yuzuya di via Niccolò Dall’Arca ha smantellato il dehors dopo che i titolari hanno denunciato problemi di sicurezza. La causa principale è la presenza di spacciatori che, di notte, trovano rifugio nel dehors, creando situazioni di tensione e insicurezza per clienti e residenti. I proprietari hanno deciso di intervenire per proteggere il locale e i passanti, rimuovendo le strutture esterne. La decisione è stata comunicata attraverso i social, dove i titolari hanno spiegato le ragioni di questa scelta.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Il ristorante giapponese Yuzuya ha tolto il dehors. Sono gli stessi titolari del locale di via Niccolò Dall’Arca ad annunciarlo sui social. L’annuncio sui social. "Carissimi – scrivono – qualcuno l’avrà già notato; altri lo faranno con l’arrivo della bella stagione: il nostro dehors non c’è più. La scelta di rimuoverlo è stata sofferta e dettata da ragioni che sintetizziamo qui. Come è noto la Bolognina adiacente alla stazione ha subito da tempo un peggioramento evidente in termini di sicurezza e di degrado”. Oltraggio alla Madonna di San Luca, furto nella basilica della Beata Vergine: infranta la teca e rubati i gioielli Le ragioni dell’abbattimento della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bolognina, costretti a togliere il dehors. I titolari del ristorante: “Di notte nascondiglio di spacciatori”

