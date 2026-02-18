Bologna | tunisino entra all’asilo si ubriaca e dorme sui lettini del bambini

Un tunisino si è introdotto in un asilo di Bologna, si è ubriacato e si è addormentato sui lettini dei bambini. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell'alba, quando una donna, arrivata per aprire la struttura, ha trovato l’uomo sdraiato tra i giochi e i lettini.

Un clochard si è introdotto all’interno di una scuola dell’infanzia Girotondo, in via Pettazzoni, in zona Corticella durante il fine settimana, dormendo nei locali utilizzati dai bambini. La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino, quando una donna è entrata nel plesso per l’apertura e si è trovata davanti l’uomo, un 20enne di origine tunisina, senza fissa dimora. L’episodio ha subito provocato preoccupazione e proteste tra i genitori. A raccontare quanto accaduto è una mamma della scuola, che parla di un episodio “veramente deplorevole e increscioso” avvenuto in una struttura frequentata da bambini molto piccoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna: tunisino entra all’asilo, si ubriaca e dorme sui lettini del bambini ‘Lividi sui gemelli e bambini immobilizzati’: l’asilo degli orrori di Benevento sotto choc, 3 suore tra gli indagatiUn caso inquietante scuote un asilo di Benevento. Clochard dorme all’asilo: una dada lo trova in aula. Paura e rabbia tra i genitoriUna donna senza fissa dimora si è addormentata nell’aula dell’asilo Girotondo a Bologna, provocando scompiglio tra i genitori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Uomo accoltellato in autostazione, individuato l’aggressore: Ha agito per gelosia; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Cronaca. Bologna, 20enne tunisino trovato a dormire all’asilo: genitori in rivolta; Clochard dorme all’asilo: una dada lo trova in aula. Paura e rabbia tra i genitori. Cronaca. Bologna, 20enne tunisino trovato a dormire all'asilo: genitori in rivolta facebook