Bologna ride del presente | in scena lo spettacolo Stress up comedy tra nevrosi e precarietà

Bologna si prepara a ridere delle tensioni di oggi, perché il Teatro del Lampadiere ospiterà il 27 marzo 2026 lo spettacolo “Stress up comedy”. La causa è la crescente insoddisfazione tra giovani e adulti, che si riflette in battute e situazioni divertenti sul palco. Lo show, un mix di stand-up e comicità, mette in scena le ansie e le difficoltà di vivere in un mondo sempre più frenetico. Un comico romano, noto per le sue battute sulla vita moderna, porterà in scena uno spettacolo che punta a far sorridere anche davanti alle nevrosi quotidiane.

Bologna si prepara a ridere del mal di vivere: in scena "Stress up comedy". Bologna ospiterà il 27 marzo 2026, al Teatrino del Lampadiere, lo spettacolo "Stress up comedy: stand up con burnout incluso", un nuovo format di intrattenimento che promette di affrontare con ironia e autoironia le nevrosi e le pressioni della vita contemporanea. Sul palco Luca Romanelli, con la partecipazione di Andrea Gamberini, nell'ambito della rassegna "Fermata Teatro". L'evento si inserisce in un contesto culturale bolognese vivace e attento alle nuove forme di espressione artistica. Un format che parla di burnout e alienazione.