Bologna Italiano lancia la sfida al Brann | Ho visto i ragazzi con occhi diversi

L'allenatore Italiano ha dichiarato che il suo obiettivo è sfidare il Brann, dopo aver notato un cambiamento nei ragazzi. La causa è la crescita del gruppo, che ora mostra maggiore determinazione. Alla vigilia della partita, ha spiegato che in due mesi sono state affrontate tutte le difficoltà accumulate durante l’anno, rafforzando la squadra. Italiano ha aggiunto che ora desiderano spingersi oltre, puntando a risultati importanti. La sfida si avvicina e l’ambiente è carico di aspettative.

Vincenzo Italiano ha ancora un peso addosso (peso calcistico, sia chiaro) grande così: il 6 novembre scorso, nella fase a gironi, la gara contro il Brann al Dall’Ara finì 0-0 nonostante un accerchiamento dominante del Bologna rimasto in dieci. La squadra uscì fra gli applausi. “L’espulsione di Lykogianis fu un po’ affrettata, rimanemmo in dieci ma facemmo una grande partita, fu un peccato. Se quella di domani sera è decisiva? Lo è. Lo è perché fa parte del nostro obiettivo, quello di restare in Europa anche per il prossimo anno. In due gare – dice Vincenzo Italiano – ti giochi tanto. Oggi alla riunione ho fatto una battuta ai ragazzi, e cioè che il migliore dei loro ce l’abbiamo noi, Helland, un investimento importantissimo (ma non in lista Uefa, ndr). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Play-off Europa League, sfida con i norvegesi del Brann per il BolognaQuesta sera il Bologna affronta in Norvegia il Brann nella partita di andata dei playoff di Europa League.

