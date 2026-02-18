Bologna e Lazio su Gray il talento del Manchester City verso la Serie A
Il nome di Gray balza alle prime pagine perché il Bologna e la Lazio sono interessate a portarlo in Italia. La causa di questa attenzione è la sua crescita rapida nel Manchester City, dove ha segnato diversi gol in Premier League. Entrambi i club italiani vogliono rinforzare il reparto offensivo, puntando a portare il giovane attaccante nel prossimo campionato.
Il Bologna e la Lazio sono pronte a sfidarsi per un talento del Manchester City in vista della prossima stagione. Il Bologna pensa a un giocatore del City (Ansa Foto) – calciomercato.it Le due squadre italiane, oltre a diverse inglesi, avrebbero messo nel mirino Charlie Gray, giovane centrocampista centrale del Manchester City, colonna della seconda squadra e già nel giro della formazione di Pep Guardiola. Stando a quanto scritto da Tuttobolognaweb.com, il giovane centrocampista, che ha fatto il suo esordio in prima squadra, sarebbe finito nel mirino delle due formazioni italiane, pronte a chiudere un colpo a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Il Manchester City è pronto a offrire Kalvin Phillips in cambio di Harry Gray
Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positivaIl derby di Manchester, alla sua 198ª edizione, si disputerà sabato 17 gennaio 2026 a Old Trafford.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio, semifinale di rigore: Bologna eliminato, Sarri ora sfida l'Atalanta; Bologna-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Bologna-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni.
Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr), cronaca e tabellino: Provedel para, Orsolini calcia fuoriLeggi su Sky Sport l'articolo Bologna-Lazio 1-1 (1-4 dcr), cronaca e tabellino: Provedel para, Orsolini calcia fuori ... sport.sky.it
Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa ItaliaI biancocelesti si giocano l'accesso alle semifinali della coppa nazionale. Sarri perde Gila e Basic. In difesa torna dal 1' Romagnoli, in mezzo al campo c'è Dele-Bashiru ... romatoday.it
#FACup, sorteggiato gli ottavi di finale: match clou #Newcastle- #ManchesterCity x.com
Dall'allenamento del Manchester City nell'allestimento di rifinitura prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt. Passing drill gestito dallo staff tecnico di Pep Guardiola. From Manchester City training before Champions League match vs Bodo facebook