Bologna colpo Europa | Heggem recuperato per la trasferta con il Brann

Il Bologna ha riavuto Heggem per la trasferta contro il Brann, dopo averlo lasciato fuori per una lieve distorsione. La squadra ha lavorato intensamente negli ultimi giorni, puntando a recuperare anche altri giocatori chiave. Heggem, che ha già segnato due gol in questa stagione, potrà dare un contributo importante in vista della sfida europea. La partita si giocherà tra poche ore in Norvegia, dove il Bologna cercherà di mettere un piede avanti nel doppio confronto.

Il Bologna recupera pedine fondamentali in vista dell'andata dei playoff di Europa League contro il Brann. Il tecnico Vincenzo Italiano ritrova Heggem, tornato regolarmente a disposizione dopo aver superato i problemi fisici e regolarmente arruolato per la trasferta in Norvegia. Il difensore ha completato l'intera seduta in gruppo, garantendo una soluzione tattica vitale per la retroguardia rossoblù impegnata nel delicato impegno internazionale di domani. Parallelamente, si registra il semaforo verde per De Silvestri, il cui rientro a pieno regime sposta però l'orizzonte temporale alla prossima sfida di Serie A contro l' Udinese.