Bologna capotreno ucciso in stazione Gli ultimi istanti nella chat l’amico | Ti prego rispondi

Un capotreno è stato ucciso questa mattina alla stazione di Bologna. Secondo quanto emerge dalle chat, l’uomo ha avuto gli ultimi scambi con un amico, che gli ha scritto: “Ti prego, rispondi”. La vittima stava camminando tranquilla, senza accorgersi del pericolo, mentre il freddo pungente avvolgeva la città.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Cammina spedito, immerso nei suoi pensieri leggeri e nel gelo intenso che fa da preludio alla grande nevicata che verrà il giorno successivo. Pensa alla serata in compagnia che lo aspetta e manda messaggi ai suoi amici. Non sa di essere seguito, non sa che da lì a poco un uomo gli pianterà un coltello nella schiena, spezzando per sempre i suoi sogni di ragazzo. Il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell'Emilia viene ucciso alla stazione di Bologna nel pomeriggio del 5 gennaio, nel viottolo che dal piazzale Ovest porta al parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie.