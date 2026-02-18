Bologna arte e ambiente in dialogo | Lucy e Jorge Orta esplorano il futuro dell’Amazzonia e la transizione ecologica

Lucy e Jorge Orta sono arrivati a Bologna per portare avanti il loro progetto sull’Amazzonia, spinti dalla preoccupazione per la deforestazione e i cambiamenti climatici. La coppia di artisti ha visitato la città per coinvolgere il pubblico in un percorso tra installazioni e incontri, evidenziando il legame tra arte e sostenibilità. Durante l’evento, hanno mostrato come le loro opere possano sensibilizzare sulle sfide ambientali e promuovere azioni concrete per il futuro.

Ecologie Quotidiane: Lucy e Jorge Orta a Bologna per un Dialogo tra Arte, Scienza e Futuro Ambientale. Bologna si prepara ad accogliere Lucy e Jorge Orta, artisti di fama internazionale, per un dialogo sul tema cruciale della transizione ecologica. L'incontro, promosso dalla Fondazione Golinelli il 4 marzo 2026 presso l'Opificio Golinelli in via Paolo Nanni Costa 14, esplorerà le fragilità degli ecosistemi e le possibilità di una coesistenza più sostenibile tra uomo e natura, partendo dalle esperienze dirette degli artisti in Amazzonia. Un Ciclo di Dialoghi per Sguardi sul Presente. L'iniziativa si inserisce nel più ampio ciclo "Opus Mundi: sguardi sul presente", un progetto della Fondazione Golinelli volto a stimolare una riflessione critica sulle sfide contemporanee.