Bollo auto e disabilità l’associazione Asperger Abruzzo | Diritti negati il 4 marzo manifesteremo sotto la Regione

L’associazione Asperger Abruzzo denuncia che la Regione sta continuando a far pagare il bollo auto ai cittadini disabili, nonostante abbiano diritto all’esenzione. La causa sembra essere una mancata applicazione della legge nazionale, che prevede di eliminare questa tassa per chi ha problemi di disabilità. Il prossimo 4 marzo, i volontari dell’associazione si riuniranno davanti alla sede regionale per chiedere rispetto dei diritti. Un esempio concreto riguarda un residente di Pescara che, dopo aver presentato tutta la documentazione, ha ricevuto ancora il cartellino di pagamento.

Secondo l’associazione Asperger Abruzzo l’ente regionale rifiuterebbe le omologhe dei Tribunali e chiederebbe il verbale Inps per concedere l’esenzione La Regione Abruzzo starebbe facendo pagare il bollo auto anche a cittadini disabili che avrebbero pieno diritto all’esenzione prevista dalla normativa nazionale. A denunciarlo è Marie Helena Benedetti, presidente dell’associazione Asperger Abruzzo, che annuncia una manifestazione per mercoledì 4 marzo a Pescara. Secondo quanto riferito dall’associazione, si tratterebbe di persone con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 3 e con indennità di accompagnamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it Asperger Abruzzo: "La Regione ignora le sentenze del tribunale e fa pagare i disabili"Una famiglia di Vasto si trova in difficoltà perché, nonostante le sentenze del tribunale, la Regione continua a non riconoscere i diritti del loro bambino autistico. Disabilità e trasporti "Blindato in casa. Mezzi pubblici fantasma e diritti negati"Il tema dei trasporti pubblici per le persone con disabilità evidenzia criticità ancora presenti nel sistema. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è esente dal bollo auto?; Iscrizione dei fermi amministrativi a partire da lunedì 16 febbraio 2026; Auto adattate disabili. Per acquisto con iva al 4% non serve sempre Legge 104; Bollo auto Lombardia 2026: costo, scadenza, chi è esente. Bollo auto e disabilità, l’associazione Asperger Abruzzo: Diritti negati, il 4 marzo manifesteremo sotto la RegioneSecondo l’associazione Asperger Abruzzo l’ente regionale rifiuterebbe le omologhe dei Tribunali e chiederebbe il verbale Inps per concedere l’esenzione ... chietitoday.it Esenzione bollo auto per persone disabili: regole e requisitiChi ha diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto per persone disabili? A chi deve essere intestata la macchina? L'auto deve avere adattamenti? A chi inviare la richiesta? Quanto dura ... disabili.com La Regione ignora le sentenze del Tribunale e fa pagare i disabili, denuncia di Asperger Abruzzo. Leggi qui https://www.sansalvo.net/notizie/associazioni/54130/la-regione-ignora-le-sentenze-del-tribunale-e-fa-pagare-i-disabili-denuncia-di-asperger-abruz facebook Riceviamo e pubblichiamo da Maria Helene Benedetti, presidente dell'Associazione Asperger Abruzzo.C’è una... x.com