Il deputato Misiani denuncia che, dopo sette mesi di annunci e promesse, il decreto bollette si rivela inefficace e senza una strategia chiara. La legge, approvata con molte attese, non riesce a contenere gli aumenti delle utenze e manca di strumenti concreti per aiutare le famiglie in difficoltà. Le misure adottate si rivelano insufficienti di fronte ai rincari record di gas e luce, lasciando molte persone senza un reale sollievo. La situazione rimane critica e le promesse non si concretizzano.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Dopo sette mesi di attesa, promesse e annunci roboanti, il decreto bollette si rivela per quello che è: un provvedimento debole, privo di visione e largamente insufficiente rispetto alla gravità della situazione. Per le famiglie arriva l'ennesimo bonus una tantum. Una misura tampone, che non affronta le cause strutturali dell'aumento dei prezzi e che rischia di lasciare scoperte proprio le fasce di reddito medio che più hanno sofferto in questi anni. Per loro ci sarebbe solo uno sconto su base volontaria, affidato al buon cuore delle aziende". Lo dice Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bollette: Misiani, 'dl pasticciato e insufficiente dopo 7 mesi di annunci e promesse'

