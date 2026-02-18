Bollette il governo accelera sugli sconti

Il governo ha deciso di accelerare sugli sconti sulle bollette, dopo che il decreto Energia verrà presentato oggi al Consiglio dei ministri. La mossa nasce dalla crescente pressione dei cittadini e delle imprese, che si trovano ad affrontare costi energetici sempre più alti. Tajani ha confermato che, anche se i dettagli sono ancora in fase di definizione, l’obiettivo principale resta ridurre i costi per le famiglie e le aziende intervenendo sui meccanismi di formazione del prezzo dell’energia. La proposta mira a intervenire senza mettere a rischio la stabilità del settore e senza aumentare il peso sulle finanze pubbliche.

Il decreto Energia sarà presentato oggi al Consiglio dei ministri - come confermato dal vicepremier Antonio Tajani - con un impianto ancora in via di definizione ma con una direttrice economica ormai chiara: ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese intervenendo sui meccanismi che determinano il prezzo finale, senza compromettere gli equilibri della filiera e senza appesantire i conti pubblici. La linea dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni resta quella annunciata a inizio anno, cioè affrontare il nodo strutturale di un sistema energetico che paga ancora un differenziale rispetto alla media europea a causa dell'elevata dipendenza dal gas. Il governo stima un risparmio di circa 2,5-2,6 miliardi. La Commissione Ue valuterà le misure solo dopo l'approvazione.