Bollette il bluff del decreto | lite su banche e bonus miseri

Il decreto bollette, approvato ieri, ha scatenato una lite tra politici e banche, mentre i bonus offerti restano troppo bassi per alleviare i rincari. Le tensioni tra le parti si fanno sentire, e molti italiani continuano a far fatica a coprire le spese energetiche.

Il caso Oggi in Cdm tra bozze fantasma e veti incrociati: lo sconto non supererà i 90 euro all'anno. Salvini richiede un prelievo sugli utili delle banche, Bonelli (Avs) denuncia il «gioco delle tre carte» di un governo che premia i giganti del gas scaric i costi sui cittadini. Imprese spaccate sul provvedimento E il governo rischia una bocciatura da Bruxelles. Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi. Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Bonus bollette 2026, soglie e requisiti per il contributo extra. Il Bonus bollette 2026 prevede un contributo extra di 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie italiane. Bollette, cosa c'è e cosa prevede la bozza del nuovo decreto. Il decreto mira poi ad alleggerire i cosiddetti oneri generali di sistema, una voce della bolletta della luce che pesa per circa il 10% sul totale. Gli oneri includono i sostegni alle rinnovabili. Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi. Il ministro Pichetto annuncia l'attesa misura per la prossima settimana, ma restano da definire gli ultimi interventi per famiglie e imprese.