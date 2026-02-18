Bollette Cdm approva decreto | Misure urgenti per riduzione costo energia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che mira a ridurre i costi dell’energia, una risposta alle recenti bollette salate. Il governo ha deciso di intervenire con misure immediate per abbassare le tariffe di luce e gas, aiutando famiglie e aziende a risparmiare sui consumi. Il provvedimento include anche interventi per migliorare la stabilità delle reti elettriche, contrastando i problemi di saturazione virtuale. La notizia ha suscitato reazioni tra le associazioni di categoria, che attendono i dettagli del decreto. La misura entrerà in vigore già nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Approvato in Cdm il decreto bollette. Il provvedimento contiene "misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di . Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legge energia con le misure per tagliare le bollette in particolare alle "famiglie fragili" e alle "imprese" ANSA/GIUSEPPE LAMI