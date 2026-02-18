Boeing ha annunciato di mantenere il supporto ai quattro aerei rifornitori KC-767A dell’Aeronautica Militare fino al 2030. La decisione deriva dalla necessità di garantire operazioni di rifornimento e missioni umanitarie senza interruzioni. La società continuerà a fornire servizi tecnici e parti di ricambio, assicurando la piena efficienza dei velivoli. La firma del nuovo accordo assicura che i KC-767A rimangano operativi per altri sette anni. La scelta di prolungare l’assistenza riflette l’importanza strategica di questi aerei per le forze armate italiane.

Il colosso aerospaziale Boeing continuerà a fornire il supporto tecnico (Performance-Based Logistics, in sigla Pbl), ai quattro velivoli rifornitori KC-767A dell’Aeronautica Militare per altri 5 anni, ovvero fino alla fine di dicembre 2030. Sono gli aeroplani che l’Italia utilizza per vari tipi di missione, compresa l’evacuazione umanitaria e il trasporto sanitario. Ciò in virtù del fatto che la fusoliera è configurabile in diversi modi a seconda delle esigenze. Per questo, tali velivoli hanno una notevole importanza strategica. Missioni operative e presenza internazionale. In tempi recenti, oltre che per i rifornimenti in volo di voli operativi, sono stati usati per il rimpatrio di connazionali dal Niger (agosto 2023) come nella missione militare Pitch Black 2024, volando fino in Australia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Boeing rinnova fino al 2030 il supporto ai KC-767A: strategici per missioni operative e umanitarie

