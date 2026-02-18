Bodo-Inter | Sky Prime o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Bodo-Inter, partita dei playoff di Champions in programma questa sera alle 21 all'Aspmyra Stadion, si gioca perché i nerazzurri cercano di assicurarsi un posto nella fase a gironi. L'arbitro Siebert fischierà l'inizio del match, mentre i tifosi si chiedono su quale piattaforma potranno seguire la partita, tra Sky, Prime Video o Dazn.

Dopo le polemiche del derby d'Italia, l'Inter torna in campo per l'andata dei playoff di Champions League. Appuntamento stasera all'Aspmyra Stadion, contro il Bodo Glimt: fischio d'inizio alle ore 21 italiane. L'arbitro dell'incontro è il tedesco Daniel Siebert. La squadra di Chivu, finalista l'anno scorso in Champions, si è piazzata decima nel maxi-girone di questa edizione, fallendo la qualificazione diretta agli ottavi: 5 vittorie e 3 sconfitte il ruolino di marcia dei nerazzurri nella prima fase. Contro il Bodo Glimt esiste un precedente che risale agli ottavi di Coppa delle Coppe 1978-79: l'Inter di Bersellini dominò l’andata a Milano con un netto 5-0, grazie alle reti di Beccalossi, alla tripletta di Altobelli e al sigillo finale di Muraro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

