Bodo-Inter missione Artica | le formazioni ufficiali

L’Inter si prepara a partire per la regione artica, un viaggio che segna una tappa storica per il club. La squadra si sposterà in un’area remota, lontana dal clima abituale, per affrontare una sfida importante. Il viaggio è motivato dalla volontà di testare le proprie capacità in condizioni estreme e di consolidare la preparazione. Con le formazioni ufficiali già annunciate, i giocatori sono pronti a sfidare il freddo e le insidie di un ambiente inusuale. La partita si terrà tra poche ore, in un luogo unico al mondo.

L’ Inter si appresta a varcare il circolo polare artico per un appuntamento che profuma di storia e di insidie tattiche. Allo stadio Aspmyra, teatro dell’andata dei playoff di Champions League, la compagine guidata da Cristian Chivu affronta il Bodo-Glimt con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione in vista del ritorno previsto per martedì 24 febbraio a San Siro. Il sodalizio nerazzurro non troverà però un ambiente ospitale: il sintetico norvegese, oggetto di frenetici lavori di ripristino dell’ultimo minuto a causa delle condizioni climatiche estreme, ha già mietuto vittime illustri in questa edizione, su tutte il Manchester City di Guardiola, mentre solo la Juventus è riuscita a uscire indenne dalla trasferta artica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Bodo-Inter, missione Artica: le formazioni ufficiali Inter, missione Artica: i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo/Glimt per blindare la ChampionsL’Inter di Chivu arriva in Norvegia per la partita contro il BodoGlimt, spinta dalla necessità di assicurarsi un posto in Champions League. Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter, le scelte dei tecnici per la sfida di Champions LeagueIl Bodo Glimt ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita contro l’Inter, dopo aver completato le ultime prove in allenamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter missione Artica | i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo Glimt per blindare la Champions. Bodo Glimt – Inter LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime VideoDove vedere Bodo Glimt - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, Spareggio Champions League, Mercoledì 18 Febbraio ore 21:00. stadiosport.it Champions League: Inter in missione nel gelo di Bodo per l’andata dei playoffL’Inter vola in Norvegia per affrontare il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League, in una serata che prevede temperature polari. Il mercoledì europeo entra nel vivo con altre quattro s ... msn.com Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com Inter, il campo sintetico del Bodo rovinato dalla neve: cosa sta succedendo facebook