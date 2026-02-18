Bodo-Inter l’arbitro ispezionerà il campo | in caso di sollevamenti potrebbe anche rinviare la gara

L’arbitro ha deciso di ispezionare il campo di Bodø prima della partita tra BodøGlimt e Inter, a causa di alcuni sollevamenti nel terreno. Se durante il controllo si rilevassero problemi, la gara potrebbe essere rinviata o posticipata. La decisione definitiva arriverà solo nelle ultime ore, quando sarà valutata la condizione del manto erboso. I giocatori si preparano con attenzione, in attesa di una conferma che potrebbe cambiare i piani già stabiliti. La partita resta in bilico fino a poco prima del fischio d’inizio.

BodøGlimt-Inter si giocherà regolarmente? Al momento la risposta più probabile è sì, ma la certezza definitiva arriverà soltanto nelle ore immediatamente precedenti al calcio d’inizio. Il problema riguarda il terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion. Nei giorni scorsi, per liberare il campo dalla neve caduta abbondantemente su Bodø, sono stati utilizzati mezzi meccanici che, nel corso delle operazioni, hanno parzialmente sollevato il tappeto sintetico. Il risultato è la presenza, soprattutto lungo le corsie laterali, di alcuni avvallamenti considerati potenzialmente pericolosi per l’incolumità dei calciatori.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

