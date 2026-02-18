Bodo Inter incognita sintetico per i nerazzurri | ma com’è andato il precedente con Inzaghi?

Bodo Inter. La presenza di un residuo di sostanza sintetica nel campo ha sollevato dubbi tra i nerazzurri, soprattutto dopo che in passato alcune partite sono state compromesse da problemi simili. La squadra di Inzaghi si prepara alla sfida di domani, ma si chiede come potrebbe influire il terreno sul rendimento dei giocatori. La scorsa volta, con questa stessa superficie, l’Inter aveva faticato a trovare il ritmo giusto. I nerazzurri cercano di concentrarsi sulla partita, ignorando l’incognita del campo.

Bodo Inter. C’è un piccolo campanello d’allarme in casa Inter alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League. A preoccupare non è solo l’avversario, ma anche il terreno di gioco: l’erba artificiale dello stadio del BodoGlimt, sul quale i nerazzurri scenderanno in campo questa sera. La particolarità del manto sintetico aggiunge un elemento di incertezza, richiedendo attenzione e adattamento da parte dei giocatori. Nei video circolati sui social ieri, si è visto Cristian Chivu testare il campo sintetico, un dettaglio che evidenzia quanto l’aspetto ambientale sia tutt’altro che secondario.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la Juve, ora tocca all'Inter il sintetico del Bodo: le differenze con l'erba naturale

Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra Stadion

