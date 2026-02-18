Il Bodo Glimt ha scelto di allenarsi a Grande Inverno, spinto dalla voglia di prepararsi nel cuore delle terre fredde, dove le temperature scendono anche sotto i -30°C. La piccola città di 50mila abitanti si trasforma in un campo di battaglia per gli avversari europei, che temono il clima estremo e il terreno duro. Tra le montagne e le aurore boreali, il club norvegese si prepara a sfidare le grandi d'Europa, sfruttando l’isolamento per rafforzare la concentrazione e la tenuta mentale dei giocatori.

Grande Inverno esiste e accoglie gli “estranei” in modo diverso, con gentilezza, tendendo la mano a chiunque si arrampichi su questo fiordo sopra il Circolo polare artico con una sola domanda infilata nello zaino: ma come ha fatto il Bodo a diventare l’outsider più temuta d’Europa in un luogo dove in inverno si scende fino a -20? Il fortino da cui passa la Champions dell’Inter. Una sorta di Casa Stark del pallone che fa dell’Aspmyra Stadion il suo “Trono di Spade”. Qui il Bodo ha perso solo nove gare europee su 43. I perché nascono mentre si sta seduti comodi. Basta guardare fuori dal finestrino mentre l’aereo vira per atterrare sull’unica pista di un aeroporto che ha ospitato la più grande base aerea delle forze armate norvegesi: colpiscono la distesa di bianco, quasi infinita, così come le barche che tirano su salmoni da quindici chili e il ponte da cui si possono vedere i vortici del Saltstraumen, la corrente più forte del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bodo Glimt, viaggio a Grande Inverno: perché una città di 50mila persone fa paura all'Europa

