Bodo Glimt-Inter streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

18 feb 2026

Stasera alle 21, il Bodo Glimt affronta l’Inter allo “Aspmyra Stadion” in Norvegia, in un match di spareggio d’andata di Champions League. La squadra di casa punta a sorprendere, mentre i nerazzurri cercano di mettere un buon risultato prima del ritorno. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Amazon Prime, e si potrà seguire anche in streaming gratuito su alcune piattaforme digitali. La vincente affronterà una delle grandi europee, tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Questa sera alle ore 21 all'”Aspmyra Stadion” si disputerà il match Bodo Glimt-Inter, valevole per lo spareggio d’andata della Champions Legue 202526, con la vincente che sarà abbinata per gli ottavi di finale, ad una tra Manchester City o Sporting Lisbona (sorteggio venerdì 27 febbraio a Nyon). Nella League Phase i nerazzurri hanno terminato il. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Inter-Napoli, streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

