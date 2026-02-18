Bodo Glimt-Inter streaming gratis | come vederla su Prime Video
Il match tra Bodo Glimt e Inter si svolge perché i nerazzurri devono ancora affrontare la sfida di andata nei playoff di Champions. La partita si terrà in Norvegia, un campo noto per il clima freddo e il pubblico appassionato. Molti tifosi italiani cercano un modo per seguirla in diretta, anche senza costi aggiuntivi. Prime Video trasmetterà l’evento, offrendo una diretta streaming gratuita. La partita rappresenta un’occasione importante per l’Inter di fare il primo passo verso la fase a eliminazione diretta.
Bodo Glimt-Inter, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions LeagueMercoledì 18 febbraio alle ore 21, i tifosi italiani potranno seguire in diretta il match tra Bodo Glimt e Inter all’”Aspmyra Stadion” di Bodo, in Norvegia, dove i nerazzurri affrontano lo spareggio d’andata della Champions League 202526.
Argomenti discussi: Bodø/Glimt-Inter, dove vederla in TV; Bodo Glimt-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bodo/Glimt-Inter: orario e dove vederla in tv e streaming; Bodo-Inter: Sky, Prime o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv.
Bodo Glimt-Inter, orario e dove vederla (tv e streaming): le probabili formazioni dei playoff di Champions. Allarme campo sintetico per la neveL'Inter si gode, se pur tra enormi polemiche, la vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus, ma deve già proiettarsi sui playoff di Champions League. Questa sera i ... leggo.it
Bodo-Inter: formazioni, orario, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026L'Inter sfida il Bodo nella gara valida per l'andata dei playoff di Champions League: tutte le info e i canali per seguire la sfida ... sport.virgilio.it
Il via libera per il fischio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter sarebbe scontato, anche se dovrà passare dall'ispezione del campo sintetico dell'Aspmyra Stadion da parte dell'arbitro Daniel Siebert x.com
Scene pazzesche a Bodo prima di Bodo/Glimt-Inter Spalare la neve dal campo dei norvegesi ha portato allo spostamento della moquette sintetica dello stadio Il video è diventato immediatamente virale sui social: la reazione di Chivu all'avvallamento sulla facebook