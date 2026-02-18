Bodo Glimt-Inter | La Sfida Polare per l’Europa che Conta

Il BodoGlimt ha sconfitto l’Inter 2-1 in una partita sotto zero gradi, dimostrando grande determinazione in casa. La causa della vittoria sta nella pressione costante dei norvegesi, che hanno sfruttato meglio le occasioni e mantenuto alta l’intensità fino alla fine. I nerazzurri, invece, hanno faticato a trovare il ritmo giusto in un clima gelido e hanno subito due gol nel primo tempo. La sfida di questa sera mette in evidenza le difficoltà di trasferta in condizioni climatiche estreme. Ora, entrambe le squadre si preparano per il ritorno.

