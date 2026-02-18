Bodo Glimt-Inter allarme squalifiche | 6 giocatori a rischio

Nel match tra Bodo Glimt e Inter, giocato all’Aspmyra Stadion, sei giocatori nerazzurri rischiano di essere squalificati. La causa è il cartellino giallo accumulato durante la partita, che potrebbe portare a sanzioni per i rischi di ammonizioni multiple. La squadra italiana si prepara a gestire questa possibile assenza di elementi chiave, mentre il tecnico valuta le strategie per affrontare la partita di ritorno. La tensione cresce, con i tifosi che attendono sviluppi importanti in vista del ritorno.

Il match dell’Aspmyra Stadion è valevole per l’andata del playoff Champions Allarme squalifiche in casa Inter. Contro il Bodo Glimt, avversario stasera nel match valevole per l’andata del playoff Champions, quattro giocatori nerazzurri andranno in campo col rischio concreto di saltare la gara di ritorno in programma martedì prossimo 24 febbraio. Bodo-Inter, allarme squalifiche: 6 giocatori a rischio (AnsaFoto) – Calciomercato.it I diffidati della squadra di Chivu sono nomi di un certo peso: Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan e capitan Lautaro Martinez. Tutti e quattro, tra l’altro, partiranno dal primo minuto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

