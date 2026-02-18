bocciatura dalla ue nuovo ospedale a rischio

"La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea apre certamente a una riflessione più ampia sul futuro dei partenariati pubblico-privati, ma per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi non sono preoccupato". Il sindaco Riccardo Righi elimina ogni sorta di dubbio sollevato in merito alla realizzazione del futuro nosocomio, alla luce della sentenza del 5 febbraio della Corte di Giustizia dell’Ue che cancella il diritto di prelazione del promotore nelle procedure di project financing. "La sentenza non mette in discussione lo strumento del partenariato in sé, bensì il tema della prelazione nella gara – spiega Righi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

