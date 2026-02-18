Bob a 4 Milano-Cortina 2026 | Baumgartner davanti nelle prime due prove sul budello di Cortina

Bob ha ottenuto i migliori tempi nelle prime due prove a Cortina, causando sorpresa tra gli appassionati di slittino. Durante le sessioni di allenamento ufficiale, l’atleta azzurro ha mostrato una buona velocità, stabilendo un record personale sul tracciato “Eugenio Monti”. I suoi avversari svizzeri e tedeschi sono rimasti più indietro, cercando di trovare il ritmo giusto per le prossime competizioni.

L'azzurro firma il miglior tempo sia nel primo sia nel secondo allenamento ufficiale. Svizzeri e tedeschi restano in scia sul tracciato "Eugenio Monti". Inizia nel segno di Patrick Baumgartner la preparazione alla gara olimpica del bob a 4 maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano dedicato a Eugenio Monti, l'altoatesino ha fatto registrare il miglior tempo nel primo allenamento ufficiale, chiudendo in 54.94. Un riferimento che gli ha permesso di precedere di 16 centesimi lo svizzero Michael Voigt. Terzo crono per il tedesco Johannes Lochner, fresco campione olimpico nel bob a 2, a 20 centesimi, stesso distacco dello svizzero Cédric Follador.