Bob a 2 Lisa Buckwitz svetta nella terza prova Cresce Giada Andreutti

Lisa Buckwitz ha conquistato il miglior tempo nella terza prova del bob a 2 donne ai Giochi di Milano Cortina 2026, causando sorpresa tra gli atleti. La ragazza tedesca ha dimostrato grande decisione sulla pista, superando le avversarie di pochi decimi. Nel frattempo, Bob si è classificato al secondo posto, mentre Giada Andreutti ha migliorato il suo risultato precedente, salendo in classifica. La competizione si fa sempre più intensa, con le atlete che si preparano alla sfida decisiva. La gara prosegue con molte aspettative.

Lisa Buckwitz ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che ha visto parecchio equilibrio in vetta, con un ennesimo duello Germania-Stati Uniti sullo sfondo per le medaglie, mentre le azzurre danno segnali di crescita, specialmente con Giada Andreutti. La terza prova vede il miglior tempo della tedesca Lisa Buckwitz in 57.12 con 11 centesimi di vantaggio sulla connazionale Laura Nolte, quindi terza posizione per la statunitense Kaillie Humphries a 14.