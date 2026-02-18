Board of peace Tajani verso Washington | Non ci sono alternative

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l’Italia parteciperà alla riunione a Washington, anche se la sua presenza sarà solo come osservatore. Questa decisione deriva dall’impossibilità di trovare un’altra soluzione, dopo che la seduta è stata annullata. Tajani ha precisato che non ci sono alternative e che il governo intende comunque essere presente, pur mantenendo un ruolo limitato. La scelta è arrivata dopo che alcuni paesi avevano proposto di partecipare attivamente, ma senza esito.

