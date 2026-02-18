Board of Peace il sì di Meloni e il no di Papa Leone XIV | su Gaza la Roma della diplomazia si divide

Giorgia Meloni ha deciso di sostenere l’Italia nel Board of Peace, che è stato creato sotto la guida di Donald Trump, mentre il Vaticano, rappresentato dal Cardinale Parolin, sceglie di non partecipare. La differenza di opinioni si fa sentire, proprio mentre a Gaza si intensificano le tensioni e i civili cercano rifugio sotto le bombe.

Giorgia Meloni dice sì all' Italia nel Board of Peace guidato dal presidente statunitense Donald Trump, mentre il Vaticano di Papa Leone XIV, per bocca del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, si chiama fuori. La Roma delle due diplomazie, spesso convergenti sul Medio Oriente, si divide di fronte alla considerazione dello scenario geopolitico e al ruolo degli Usa come mediatori nel conflitto tra Israele e Hamas. E spicca una profonda asimmetria. Il Board of Peace parte in salita. Meloni invierà domani il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a partecipare alla riunione inaugurale di un'istituzione internazionale chiamata a supervisionare un cessate il fuoco per Gaza ancora incerto e critico, i cui sviluppi sono tutti da definire, ma che fin dagli albori non cela la sua ambizione di essere una sostanziale alternativa alle Nazioni Unite.