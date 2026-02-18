La Camera ha approvato la risoluzione con 183 voti a favore e 122 contrari, dopo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato le sue comunicazioni. La decisione arriva in un momento in cui si discute di partecipazione del Vaticano a iniziative internazionali. La risoluzione, che non prevede il coinvolgimento del Vaticano, è stata sostenuta da una larga maggioranza.

La Camera ha approvato con 183 voti favorevoli e 122 contrari la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il testo impegna l’ Italia a partecipare come osservatore alla prima riunione del Board of Peace, organismo promosso dal presidente americano Donald Trump e in programma il 19 febbraio a Washington. Il capo della Farnesina ha difeso il piano di pace, affermando che non esistono alternative concrete e che alimentare l’incertezza prolunga le sofferenze del popolo palestinese. Protestano le opposizioni. Il Vaticano non parteciperà: il cardinale Pietro Parolin si è detto perplesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Board of Peace, Camera approva risoluzione: il Vaticano non partecipa

