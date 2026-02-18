Bluvertigo annunciate le date del tour estivo i biglietti

I Bluvertigo hanno confermato le date del loro tour estivo dopo il grande successo del concerto a Milano, che ha registrato il tutto esaurito. La causa di questa grande richiesta è l’energia della band e le canzoni iconiche che non smettono di attirare il pubblico. Il tour toccherà diverse città italiane, tra cui Roma e Firenze, con spettacoli programmati tra luglio e agosto. I fan possono già acquistare i biglietti online, mentre le prevendite sono partite questa mattina. La presenza della band sarà un appuntamento da non perdere.

Dopo il sold out del concerto evento a Milano, i Bluvertigo annunciano le date del tour estivo, i biglietti. I Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all'Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music. Questo appuntamento rappresenta il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni. E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un'irriducibile luce oltre il sistema.