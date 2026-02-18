Blocco di cemento cade da un camion e colpisce un’auto e un carro funebre

Un blocco di cemento si stacca da un camion e finisce sulla strada, colpendo un’auto e un carro funebre. L’incidente si è verificato ieri sulla provinciale di Mottalciata, in provincia di Biella. Il peso del blocco, che si è staccato improvvisamente, ha causato danni ai veicoli, ma nessuno è rimasto ferito. I conducenti coinvolti sono riusciti ad uscire indenni dalla scena.

