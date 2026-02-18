Blitz della Finanza a Gallarate | sequestrati duemila articoli pericolosi anche coriandoli e stelle filanti

La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto più di duemila articoli per il Carnevale senza il marchio Ce, perché potevano essere pericolosi. La verifica è avvenuta a Gallarate, dove i finanzieri hanno trovato coriandoli e stelle filanti venduti senza le certificazioni di sicurezza. Durante l'operazione, sono stati sequestrati i prodotti e sono stati sequestrati anche alcuni pezzi pronti per la vendita.

Gallarate (Varese) - Blitz della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese in vista del Carnevale: sequestrati oltre duemila articoli ritenuti potenzialmente pericolosi perché privi della marcatura Ce. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti rischiano sanzioni fino a 20mila euro. Controlli intensificati. Le Fiamme Gialle, in concomitanza con il periodo festivo, hanno intensificato i controlli economici sul territorio, avviando un'azione ispettiva mirata nei confronti di distributori e rivenditori di giocattoli e di altri prodotti destinati ai minori, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.