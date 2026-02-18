Blauer ha scelto Bruce Weber per la sua nuova campagna a Montauk, a causa della forte relazione tra il fotografo e il marchio. Weber cattura l’energia del luogo, con immagini che ritraggono persone che si incontrano e condividono momenti autentici sulla spiaggia. La campagna si concentra sulla connessione tra gli individui, usando scatti che trasmettono spontaneità e intimità. La location di Montauk, con il suo paesaggio marino, diventa protagonista di questa narrazione visiva, che invita a riflettere sul valore delle relazioni umane.

Blauer rinnova il dialogo con Bruce Weber e affida ancora una volta al suo sguardo la narrazione visiva per la prossima stagione, in una campagna che mette al centro il concetto di connessione. Gli scatti sono ambientati a Montauk, all’estremità orientale di Long Island, un luogo che per Weber è casa, memoria, ispirazione. Ex villaggio di pescatori divenuto negli anni Sessanta e Settanta rifugio di artisti e fotografi, Montauk ha conservato un’energia libera e luminosa che oggi dialoga perfettamente con l’identità del brand. Qui, tra oceano e orizzonti aperti, prende forma un racconto fatto di relazioni autentiche e incontri inattesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Blauer, la nuova campagna firmata Bruce Weber a Montauk

