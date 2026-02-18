Bitonto | viaggi letterari per adulti per giocare con i libri Dal 26 febbraio

A Bitonto, il 26 febbraio, iniziano i viaggi letterari pensati per gli adulti, con l’obiettivo di riscoprire il piacere di immergersi nei libri. La città organizza appuntamenti in cui si invita a esplorare storie e autori, trasformando la lettura in un’esperienza coinvolgente e divertente. L’iniziativa mira a far dimenticare l’idea che i libri siano solo per i più giovani, offrendo momenti di svago e scoperta anche agli adulti.

Di seguito il comunicato: Quando si parla di giocare con i libri, il pensiero corre spontaneamente ai bambini. E se invece l'invito fosse rivolto agli adulti? Da questa domanda prende vita una nuova iniziativa letteraria pensata per chi desidera riscoprire il piacere della lettura in chiave conviviale, lontana da ogni accademismo. L'idea nasce da un nutrito gruppo di lettura accomunato dalla consapevolezza che, mentre per i più piccoli non mancano occasioni di avvicinamento al mondo dei libri, per gli adulti l'offerta è spesso scarsa o troppo formale. Da qui la scelta di proporre un percorso diverso: un appuntamento al mese per approfondire un libro, in un'atmosfera informale, dove il momento ludico e di aggregazione diventa occasione per interrogarsi più a fondo.