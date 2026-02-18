Biologa italiana negli USA | Valentina Di Santo premiata come ricercatrice emergente per studi su clima e mari

Valentina Di Santo, biologa italiana, ha ricevuto un riconoscimento negli Stati Uniti perché ha dimostrato grande talento nello studio dei cambiamenti climatici e degli oceani. La premiazione deriva dai suoi recenti studi sulla biodiversità marina, realizzati con una squadra di ricercatori internazionali. Di Santo si distingue per aver scoperto nuove specie rare durante un’immersione nel Golfo del Messico.

Una biologa italiana brilla negli USA: Valentina Di Santo tra i ricercatori più promettenti al mondo. Valentina Di Santo, giovane biologa marina originaria della Liguria, è stata selezionata tra i Sloan Research Fellows 2026, un prestigioso riconoscimento che premia i ricercatori emergenti più brillanti negli Stati Uniti e in Canada. La nomina, annunciata oggi, celebra il suo lavoro innovativo sull’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e sulla biomeccanica del movimento dei pesci presso la Scripps Institution of Oceanography all’Università della California, San Diego. Un traguardo che conferma l’eccellenza della formazione scientifica italiana, anche se spesso costretta a svilupparsi all’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Infezione da fungo emergente si diffonde negli USA, decine di casi: sintomi e trasmissione della TMVIIIl Dipartimento della Salute del Minnesota ha segnalato decine di casi di infezione da Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII), un fungo che si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti.

Il clima estremo negli USA: tra fenomeni invernali e tendenze globali di riscaldamentoUna furiosa tempesta invernale ha investito gli Stati Uniti negli ultimi giorni, causando almeno 49 vittime e lasciando molte zone senza energia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.