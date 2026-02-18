Un bambino di Napoli, in attesa di un trapianto di cuore, potrebbe riceverne uno nuovo nelle prossime ore. La sua condizione critica ha portato le autorità sanitarie a inviare gli ispettori all’ospedale Monaldi, dove si sta preparando l’intervento. La famiglia aspetta con ansia aggiornamenti sulla procedura.

A Napoli è attesa per il bimbo che dovrebbe ricevere un cuore nuovo. Oggi, intanto, sono arrivati all’ospedale Monaldi gli ispettori inviati dal Ministero della Salute. Dovranno acquisire i documenti relativi al trapianto di un cuore danneggiato eseguito in un bambino di due anni lo scorso 23 dicembre. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Bimbo trapiantato, possibile cuore nuovo

Bimbo trapiantato,possibile nuovo cuorePatrizia Mercolino, madre di un bambino di Napoli, si è recata all'ospedale Monaldi dopo che i medici le hanno comunicato di aver trovato un possibile nuovo cuore per il suo bambino, che ha subito un trapianto con un organo danneggiato.

Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccoloPatrizia Mercolino ha ricevuto una convocazione dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove il suo bambino sta ricevendo cure.

Bimbo trapiantato, possibile cuore nuovo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.