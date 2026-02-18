Bimbo trapiantato oggi la decisione sul cuore nuovo
Un bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore donato ieri sera, attende ancora una decisione ufficiale. Un gruppo di medici specializzati analizzerà i dettagli clinici prima di procedere con l’intervento. La famiglia spera in una risposta rapida, mentre i sanitari valutano se le condizioni del piccolo siano compatibili con il trapianto.
Sarà un team di esperti a valutare ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri. Lo fa sapere l'Azienda dei Colli di Napoli, con una nota in cui si comunica che tale decisione "sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi". Si spiega inoltre che "tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
