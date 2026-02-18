Oggi si svolgono le analisi per verificare se il cuore che potrebbe essere trapiantato a Domenico, il bambino recentemente operato, è compatibile con il suo gruppo sanguigno. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, ha spiegato che questa verifica è fondamentale prima di procedere con il secondo intervento. Domani saranno esaminate anche le condizioni generali del bambino per capire se il trapianto può essere realizzato.

Una speranza che si è accesa improvvisamente, dopo giorni in cui il buio sembrava sempre più accecante. Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi che è ricoverato da poco meno di due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un fallimentare trapianto di cuore, potrebbe presto avere nuove possibilità. Ieri sera è giunta la notizia di una possibile compatibilità del piccolo con un organo in arrivo. Al momento, però, non vi sono certezze. Qualunque decisione in merito all’eventuale trapianto “sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà“, come reso noto dall’Azienda dei Colli di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bimbo trapiantato, forse è in arrivo un nuovo cuore: oggi le valutazioni sull’intervento

Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Oggi si decide sull'intervento: altri 3 centri sono in attesaLa mamma del bambino di Napoli, affetto da un cuore danneggiato, è stata chiamata in ospedale ieri sera, perché è stato trovato un cuore compatibile per il trapianto.

Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Oggi si deciderà se tentare o meno un nuovo interventoIl nome del bambino di Napoli, gravemente malato, ha ricevuto un cuore danneggiato, e ora c’è speranza grazie a una compatibilità trovata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.