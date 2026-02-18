bimbo trapiantato al via la riunione sul cuore nuovo oggi la giornata decisiva

Al Monaldi di Napoli, si discute oggi del caso di un bambino di due anni, vittima di un trapianto di cuore fallito a dicembre. La riunione dell’Heart Team riunisce specialisti in pediatria e cardiochirurgia, pronti a decidere se proseguire con un nuovo intervento. Il piccolo si trova in terapia intensiva, mentre i medici valutano le possibilità di un nuovo trapianto. La decisione potrebbe cambiare il suo percorso di cura e offrire una speranza concreta. La riunione si conclude questa sera con una decisione definitiva.

È iniziata all'ospedale Monaldi di Napoli la riunione dell' Heart Team organizzata dall'Azienda ospedaliera dei Colli aperta alla partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico, che si pronunceranno sulla trapiantabilità del bimbo di due anni, ricoverato in terapia intensiva dopo il fallito trapianto di cuore del 23 dicembre scorso. Gli esperti sono giunti al Monaldi dal Bambino Gesù di Roma, dall'Azienda Ospedale Università di Padova, dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e dal Regina Margherita di Torino. Gli specialisti delle strutture italiane con i maggiori volumi in termini di trapianto pediatrico svolgeranno una rivalutazione congiunta al letto del paziente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

