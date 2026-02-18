Bimbo trapiantato a Napoli c’è un cuore disponibile La madre convocata in ospedale Verifiche in corso sulla compatibilità

Un bambino di Napoli riceve un cuore nuovo dopo che i medici hanno trovato un donatore compatibile, spinta dalla necessità di salvargli la vita. La madre del piccolo è stata chiamata urgentemente in ospedale per le procedure di rito. Nel frattempo, le équipe mediche stanno facendo tutte le verifiche di routine sulla compatibilità dell’organo. L’intervista prevista in televisione è stata cancellata, mentre nel bollettino pomeridiano non ci sono aggiornamenti significativi sulla situazione.

Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato ad una macchina salvavita dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. Lo si apprende dal legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi, notizia poi confermata dall'Azienda Ospedaliera dei Colli: in mattinata, con il team di specialisti in arrivo, «si valuteranno la trapiantabilità e la compatibilità con il gruppo sanguigno». La mamma del piccolo è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera napoletana. La signora avrebbe dovuto concedere un'intervista sulla situazione al programma «Cartabianca», su Rete 4.