Bimbo e cuore bruciato il parere del medico consulente sulle possibilità cliniche
Il medico consulente ha confermato che il bambino con il cuore danneggiato potrebbe ricevere un nuovo organo. La notizia arriva dopo che, nelle ultime ore, si è scoperto che un cuore compatibile potrebbe essere disponibile presso l’ospedale di Napoli. Il bambino, di pochi anni, è in attesa di un trapianto da settimane. I medici stanno valutando tutte le opzioni per intervenire al più presto. La famiglia aspetta con ansia aggiornamenti ufficiali sulla possibile operazione. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.
La vicenda del bimbo col cuore ‘bruciato’ ha conosciuto un nuovo sviluppo nelle ultime ore, quando da fonti interne al presidio napoletano è trapelata la notizia della possibile disponibilità di un nuovo cuore compatibile. Un elemento che, almeno in apparenza, avrebbe potuto riaccendere la speranza. Ma non ha cambiato la posizione del professor Pace, direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia pediatrica e delle Cardiopatie congenite dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, uno dei cinque specialisti chiamati a Napoli per il maxi consulto sul caso. “Il nostro faro deve essere il bene del bambino e di nessun altro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"Francesco Petruzzi, l'avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato
C’è un cuore compatibile per il bimbo trapiantato a Napoli. Oggi la decisione degli esperti: la diretta dal MonaldiL'Azienda dei Colli: sarà il team di medici a decidere se effettuare l’impianto. La disponibilità è arrivata ieri sera, ma ci sono altri 3 centri in attesa. L’organo ha avuto un’ischemia fredda, il r ... quotidiano.net
Bimbo col cuore bruciato, si valuta la compatibilità: chi è il donatore, la lista d'attesa e le incognitePrima di decidere se procedere con il trapianto al bimbo col cuore bruciato si devono esaminare diversi parametri, c'è il rischio di conflitto ... virgilio.it
Radio1 Rai. . #Napoli Il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. Al Monaldi è arrivata la task force di esperti che dovrà decidere se il piccolo sia ancora trapiantabile. La decisione arriverà dopo la visita del piccolo e una riunione dei medici. Gli aggiornam facebook