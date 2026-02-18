Biglietti WWE in Italia | ufficiali e come acquistarli

La WWE ha annunciato ufficialmente l’arrivo di uno spettacolo in Italia, un evento che entusiasma i tifosi del wrestling nel nostro paese. La decisione è stata presa dopo mesi di richieste da parte dei fan e di negoziati tra gli organizzatori e gli enti locali. I biglietti saranno disponibili da subito e molte persone stanno già cercando le modalità migliori per acquistarli.

La tournée italiana della federazione prevede tappe in cinque località, con l'apertura a Torino e la chiusura a Firenze, passando per Roma e Bologna. La gestione ha previsto una doppia finestra di accesso ai tagliandi. Gli utenti iscritti al portale di Live Nation hanno una prelazione che inizia da giovedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà venerdì 13 marzo sui canali TicketOne e Ticketmaster. Gli addetti ai lavori prevedono un sold out lampo per le tappe televisive, con una domanda molto elevata. Si consiglia di configurare in anticipo i profili digitali per non perdere l'opportunità di assistere agli spettacoli dal vivo.