Biella | Giovedì pioggia in pianura neve in quota Weekend soleggiato e temperature in ripresa dopo la transizione

Giovedì 19 febbraio 2026, Biella registra pioggia in pianura e neve in montagna a causa di un fronte freddo in arrivo. La mattina si aprirà con piogge intense che dureranno fino a mezzogiorno, mentre in quota scenderanno fiocchi di neve. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e le temperature inizieranno a salire. Dopo giorni di maltempo, il fine settimana si preannuncia più soleggiato, con temperature che risaliranno di alcuni gradi e un cielo più limpido. La situazione si adatta a un clima di transizione.

Biella tra Pioggia e Sole: Un Inverno in Transizione. Biella si prepara a una giornata di contrasti giovedì 19 febbraio 2026, con piogge previste nella prima parte della giornata e un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. La città e le aree circostanti vedranno un'intensità di precipitazioni stimata in circa 9 millimetri, mentre il fine settimana si prospetta soleggiato e con temperature in lieve aumento, offrendo una boccata d'aria fresca dopo un periodo di clima instabile. Mattina Grigia e Temperature Basse. La giornata di giovedì si aprirà con cieli grigi e piogge deboli ma persistenti su Biella e le zone pedemontane.

