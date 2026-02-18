Bibbiena in azione il pronto intervento stradale di Sei Toscana

A Bibbiena, il pronto intervento stradale di Sei Toscana si è messo in moto dopo le esplosioni di giovedì scorso, causate da una fuga di gas che ha danneggiato alcune tubature lungo la strada principale. Questa mattina, gli operai hanno lavorato per rimuovere le macerie e riparare i punti più colpiti, con l’obiettivo di riaprire al traffico il prima possibile.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Bibbiena, in azione il pronto intervento stradale di Sei Toscan a, per le operazioni di ripristin o e messa in sicurezza dei luoghi dopo le esplosioni di giovedì scorso. È stata Sei Toscana, attraverso la società Interventa, ad occuparsi delle operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi interessati, lo scorso 12 febbraio, a Bibbiena, dall'incendio di un mezzo destinato al trasporto di bombole di ossigeno. Almeno quattro le esplosioni registrate, in rapida successione, che hanno provocato anche sei feriti, fortunatamente non gravi. L'intervento, effettuato sotto la direzione delle autorità pubbliche di sicurezza p resenti sul posto, rientra nel programma di Pronto Intervento Stradale di Sei Toscana ed è stato finalizzato a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale, attraverso l'impiego degli impianti di bonifica stradale.