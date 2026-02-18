Biathlon staffetta femminile | Francia oro a Milano-Cortina 2026 Italia 11ª

La Francia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta femminile di biathlon a Milano-Cortina 2026. Le atlete francesi hanno concluso la gara con una buona performance, superando Svezia e Norvegia, che sono arrivate rispettivamente seconde e terze. L’Italia si è piazzata in 11ª posizione, dopo una giornata difficile al poligono che ha ostacolato le possibilità di medaglia. La competizione si è svolta su un tracciato impegnativo, con condizioni meteorologiche variabili che hanno complicato le run delle squadre.

Le transalpine dominano la 4×6 km davanti a Svezia e Norvegia. Azzurre lontane dal podio dopo una giornata complicata al poligono. La staffetta femminile 4×6 km di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 parla francese. A chiudere la prova con la bandiera al vento è Julia Simon, simbolo di una gara gestita con autorità dal quartetto transalpino. La Francia taglia il traguardo in 1:10:22.7, costruendo un vantaggio solido già nelle prime frazioni e consolidandolo grazie a una prestazione precisa al tiro e regolare sugli sci. Alle spalle delle campionesse olimpiche si piazza la Svezia, argento a +51.