Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida alla Staffetta femminile storia attualità medaglie

Il biathlon ha deciso di assegnare la medaglia d’oro della staffetta femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo che le atlete hanno corso sotto la neve battente. La gara si svolge in una giornata fredda e ventosa, che ha complicato le prestazioni di tutte le squadre in gara.

Mercoledì 18 febbraio è la giornata nella quale, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon conferirà il nono dei suoi undici titoli, quello della staffetta femminile. La gara assegnerà medaglie a Cinque cerchi per la X volta. A differenza del settore maschile, i connotati della competizione sono cambiati più volte nel corso degli anni. Introdotta nel programma olimpico ad Albertville 1992, inizialmente prevedeva solo tre frazioniste per ogni nazione, che però “in compenso” dovevano percorrere 7.5 km a testa. A Lillehammer 1994 le atlete sono state portate a quattro, senza però cambiare il chilometraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta femminile, storia, attualità, medaglie Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla staffetta mista, storia, attualità, medaglie#Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio si apre ufficialmente il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta maschile, storia, attualità, medaglieIl biathlon ha deciso il suo ottavo titolo olimpico a Milano Cortina 2026, quando la staffetta maschile si è disputata martedì 17 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lisa Vittozzi oro nel biathlon inseguimento a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida all’Individuale femminile, storia, attualità, medaglie; Prima medaglia d'oro per il Biathlon italiano ai Giochi Olimpici: Lisa Vittozzi per sempre; Il biathlon, le regole e la pista alle Olimpiadi di Milano Cortina. Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 18 febbraioL’Italia prova a vincere altre medaglie nella giornata di oggi, 18 febbraio. Riflettori puntati sullo slalom speciale, sulla staffetta di biathlon e sullo short track. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e ... fanpage.it Diretta staffetta maschile biathlon/ Olimpiadi 2026: oro alla Francia, l’Italia è lontana (oggi 17 febbraio)Diretta staffetta maschile biathlon Olimpiadi 2026: medaglia d'oro alla Francia che precede Norvegia e Svezia, prova mediocre per l'Italia. ilsussidiario.net La straordinaria nevicata di Anterselva durante la gara di Biathlon alle Olimpiadi Invernali: il miglior spot della storia per le Dolomiti nel mondo | FOTO facebook Olimpiadi 2026 in diretta: speranze azzurre nel biathlon e nel pattinaggio. Vonn torna negli Usa: “Grazie Italia” x.com