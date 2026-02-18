Biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario staffetta femminile streaming pettorali di partenza

Il biathlon di oggi, mercoledì 18 febbraio, prende il via con la staffetta femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dopo che le atlete hanno già affrontato le qualifiche nelle ultime settimane. La gara si svolgerà alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2, mentre gli appassionati potranno seguirla anche in streaming sui canali ufficiali. Le concorrenti partiranno con pettorali numerati, e ogni squadra cercherà di conquistare una medaglia in questa competizione che ha già regalato molte emozioni.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del programma di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta femminile. La partenza è fissata per le ore 14.45, quando le protagoniste si lanceranno lungo il tracciato innevato di Anterselva, teatro ideale per una gara che promette spettacolo, tensione e continui colpi di scena. Grande attesa soprattutto per la nazionale italiana, chiamata a un test di altissimo livello davanti al pubblico di casa. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 Le azzurre puntano con decisione a un risultato di prestigio, facendo affidamento sull'esperienza e sul talento delle proprie punte di diamante, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, leader tecniche e carismatiche di una squadra che sogna in grande.