Biagio Antonacci arriva a Foggia | sarà ospite dell' Unifg

Biagio Antonacci si presenta a Foggia per un evento speciale. La causa è il suo intervento all’Università di Foggia, dove giovedì 5 marzo alle 17, terrà una conferenza nell’Aula Magna di Via Caggese. L’artista, noto per le sue canzoni di successo, incontrerà studenti e appassionati, parlando di musica e vita. La partecipazione è aperta a tutti e promette un pomeriggio di dialogo diretto con il pubblico. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla cultura e all’arte.

Giovedì 5 marzo, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna di Ateneo (Via Caggese, 1), si terrà l’incontro “Convivendo, musica e bellezza. Incontro con Biagio Antonacci”, un appuntamento dedicato al dialogo tra musica, arte e cultura contemporanea promosso dall'Università di Foggia nell'ambito degli eventi culturali 2026. Protagonista dell’incontro sarà Biagio Antonacci, tra i più amati cantautori della musica italiana, che racconterà il proprio percorso umano e artistico, condividendo riflessioni ed esperienze sul valore della musica come linguaggio universale capace di generare relazione, emozione e bellezza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it “Con un battipanni suonavo Smoke on the water. Da qui vedo Biagio che sogna, col tempo ho vinto io”: Biagio Antonacci si racconta dalla sua Rozzano – VIDEOBiagio Antonacci rivive i ricordi di Rozzano, la sua città natale, e condivide i momenti più significativi della sua carriera. Biagio Antonacci, Figlio: Ecco Chi E’ Paolo Santo!Paolo Santo è un giovane cantautore italiano, conosciuto come figlio del noto artista Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taratata: Biagio Antonacci e Emma in Se io se lei Video; Taratata con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali - La scaletta e tutti i duetti; Dieci date Unplugged al Vittoriale per Biagio Antonacci; Taratata, Giorgio Panariello bacchetta Paolo Bonolis: Finalmente elegante. Il conduttore incassa e si rifà su Biagio Antonacci. Biagio Antonacci, chi è: gli esordi come carabiniere/ Cantante grazie a Ron: Le mie canzoni…Biagio Antonacci, chi è il cantante di Rozzano? Gli esordi sono arrivati grazie a Ron, che propose a Gaetano Curreri di fargli aprire i suoi concerti ... ilsussidiario.net Biagio Antonacci: la sua giovane compagna è stata un volto televisivoBiagio Antonacci, proprio ieri 9 febbraio, ha partecipato al nuovo programma Taratata. Scopriamo, però, ... msn.com BIAGIO ANTONACCI A FOGGIA: dialogo tra musica, arte e ispirazione facebook