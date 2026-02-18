Bernabé illumina la corsa salvezza | tra crescita e rinnovo

Bernabé ha deciso di puntare tutto sulla corsa salvezza del Parma, dopo aver segnato due gol nelle ultime partite. La società ha deciso di affidarsi al suo talento per cambiare le sorti della squadra, sperando in una svolta importante. La direzione ha rafforzato il reparto offensivo e ha mostrato fiducia nel giovane attaccante, che ora si sente più responsabilizzato. Con questa strategia, il Parma cerca di uscire dalla zona retrocessione e di ritrovare fiducia, puntando su Bernabé come protagonista principale.

Lo spagno, decisivo in campo, è al centro dei dialoghi per allungare il suo contratto con il Parma. Intanto ha già segnato più dell'anno scorso Ai nastri di partenza l’idea del Parma era più o meno quella di darsi una mossa in chiave salvezza, raggiungerla il prima possibile per poi provare a imbastire un percorso ulteriore di crescita in questo campionato, basato sul consolidamento e sulla valorizzazione dei giocatori. Il tutto provando a togliersi pure qualche soddisfazione a livello di risultati. Superata metà campionato, tra alti e bassi, la realtà pare essere in linea con le aspettative che aveva il Club, salvo - un anno fa - a un quarto d’ora dal termine della stagione e oggi con nove punti in più dopo 25 giornate.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma batte Verona 2-1: Bernabé e Nicolussi Caviglia firmano la vittoria crociata nella lotta salvezza.Il Parma ha vinto contro il Verona 2-1 grazie ai gol di Bernabé e Nicolussi Caviglia, grazie a una partita intensa giocata davanti ai propri tifosi allo stadio Ennio Tardini.

Il Parma lavora al rinnovo di BernabéIl Parma sta lavorando al rinnovo di contratto di Bernabé.

